“Un gomitolo di storie“. Evento di condivisione per famiglie con “fragili“

Una mattinata dedicata alla riflessione sull’importanza del legame familiare e sulle esperienze dei familiari di persone fragili e vulnerabili. Venerdì, dalle 9.30 nella Sala Antica Armeria, Palazzo Ducale, si terrà “Un gomitolo di storie – Noi oltre loro. Familiari con persone fragili e vulnerabili”. La mattinata è aperta a tutta la cittadinanza e organizzata dalla Fondazione ETS Ce.I.S. Gruppo Giovani e Comunità di Lucca. Un invito particolare alla partecipazione è rivolto a servizi e istituzioni. L’incontro sarà un’importante occasione per dare voce ai familiari di coloro che vivono situazioni di fragilità. Tra loro, a condividere questa comune esperienza, insieme a tanti altri, ci sono Maria, Giovanni, Cristina, Francesco e Maria Teresa: le loro storie come in un gomitolo si intrecciano alle difficili storie dei loro cari. La partecipazione all’evento è libera e gratuita.