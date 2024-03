Ultimo webinair dedicato ai tulipani

Scoprire la storia e i segreti del tulipano insieme a uno degli esperti di massimo livello. Ultimo appuntamento oggi, mercoledì, con ‘Aspettando VerdeMura 2024’ gli incontri on line gratuiti che, con un grande successo, ci hanno accompagnato insieme ai protagonisti del verde italiano, verso la nuova edizione della magnifica mostra lucchese dedicato al giardinaggio e al vivere all’aria aperta, che si terrà sulle Mura e nell’Orto botanico di Lucca nei giorni di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 aprile.

Per partecipare basta prenotarsi sul sito www.verdemura.it. L’incontro sarà dedicato al fiore simbolo di questa edizione: il tulipano. A parlarcene è Christian Shejbal del vivario Floriana Bulbose, riconosciuto come esperto di massimo livello del settore in cui è attivo da 25 anni.

Shejbal sarà inoltre protagonista domenica 7 aprile (alle ore 11) anche a VerdeMura, pronto ad accompagnarci alla scoperta di questo principe dei fiori.