Tuscany Indoor baseball. Le finali a Capannori

Gran finale della Tuscany Indoor League di baseball Under 12, con Capannori pronta a ospitare le finali domenica 16 febbraio alla palestra di San Leonardo in Treponzio. La squadra di casa, i "Draghetti" DRK Baseball Capannori (già campioni 2024) con la vittoria di domenica scorsa sono già sicuri di giocare la finale per il 1° e 2° posto (ore 17 ad ingresso libero), contro una tra Livorno Baseball, Lancers Lastra a Signa e Padule Sesto Fiorentino.

"Ci complimentiamo con i Draghetti e con tutto il team del DRK baseball Capannori per gli importanti risultati raggiunti finora e auguriamo loro di portare a casa la vittoria – afferma l’assessora allo sport, Serena Frediani –. Per noi è importante che Capannori abbia ospitato le fasi eliminatorie e ora le finali del campionato toscano indoor di baseball under 12, perché questo valorizza lo sport del nostro territorio e al contempo promuove tra le nuove generazione una disciplina sportiva che sta crescendo e si sta affermando sempre più".

"Questo evento rappresenta un’importante vetrina per il baseball toscano – sottolinea il presidente DRK Baseball Giancarlo Mannini – offrendo ai ragazzi l’opportunità di giocare conoscersi e divertirsi anche nei mesi invernali, opportunità condivisa anche con le famiglie che li seguono sempre con affetto".

"Abbiamo un gruppo di giocatori più esperti che stanno integrando con cura e attenzione i più piccoli in questa nuova avventura e questo per me è la cosa più importante – queste le parole del manager Carlo Mori –. Per noi è importante avere ragazzi e genitori che si sentano accolti in una grande famiglia, divertendosi e impegnandosi a dare sempre il massimo sia in campo che nella vita".