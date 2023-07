"Troppi infortuni a Baldassari Cavi, Lucca: ora basta"

La sentenza “unitaria“ dei sindacati Cgil Cisl e Uil, è scritta: “E’ grave la situazione della sicurezza sul lavoro all’interno dei due siti produttivi dell’azienda Bruno Baldassari e F.lli spa“. Il problema su cui le sigle richiamano attenzione è quello del rischio infortuni negli stabilimenti di Marlia e Lammari. “Da anni chiediamo maggior attenzione all’azienda - così Cgil, Cisl e Uil - senza ottenere alcun risultato. Il rischio sempre più concreto è quello che, da una serie interminabile di eventi infortunistici anche di grave entità (solo nell’anno corrente si registra in media quasi un infortunio al mese) e da una serie di mancati infortuni potenzialmente mortali (l’espulsione dal macchinario della bobina di metallo in fase lavorazione nello stabilimento di Marlia), si arrivi davvero all’irreparabile“. “Non riteniamo che la sicurezza si possa gestire pensando che le cause principali siano le fatalità o le disattenzioni di lavoratori - sottolineano i sindacati -. Chiediamo che l’azienda dedichi una sessione di confronto sul tema della sicurezza e dell’ambiente di lavoro valutando anche la possibilità di rivedere il ruolo di Rspp (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). Presto ci sarà un incontro che aupichiamo apra a un sostanziale cambio di atteggiamento. Diversamente siamo pronti a intraprendere iniziative di lotta coinvolgendo nell’azione di denuncia anche gli enti preposti e gli istituti di certificazione di qualità e sicurezza“.