Tre gol, ma soprattutto entusiasmo Debutta la Lucchese targata Bulgarella

Prima uscita stagionale per la Lucchese targata Bulgarella. La classica amichevole ferragostana con il Real Forte Querceta. Al “Necchi Balloni“ mister Gorgone schiera una Lucchese a trazione anteriore. In porta Chiorra, difesa a quattro con Alagna, Merletti, Benassai e De Maria. A centrocampo Gucher e Cangianiello con Russo dietro a Guadagni, Ravasio e Fedato. A riposo precauzionale Tiritiello e Tumbarello che lamentano qualche guaio muscolare.

Tanti i tifosi che sono arrivati da Lucca, circa 500 quelli presenti allo stadio fortemarmino con bandiere e striscioni pronti a sostenere la nuova società. Una dimostrazione d’affetto dimostrata anche con gli oltre 500 abbonamenti venduti, per la precisione 527 i supporter che hanno già acquistato il tagliando per assistere alle diciotto gare casalinghe. Ricordiamo che una tra le diciannove partite sarà la giornata rossonera.

Ma tornando alla partita giocata ci sono stati buoni spunti di Russo, Fedato, Guadagni e Ravasio, ma tutta la squadra ha comunque dimostrato di avere già un buon ritmo e si è vista anche l’impronta di mister Gorgone con un calcio propositivo che non aspetta gli avversari. Naturalmente è troppo presto per dare un giudizio, ma per quello che si è potuto vedere la strada è quella giusta. Nel calcio d’agosto poco importa del risultato, le partite servono per mettere nelle gambe minuti importanti in vista dell’inizio del campionato che anche quest’anno è destinato a slittare. I tifosi sugli spalti hanno applaudito le giocate dei rossoneri, che sotto gli occhi attenti del direttore generale Giuseppe Mangiarano e di quello sportivo Alessandro Frara hanno cercato di giocare una buona gara.

Si è respirato finalmente un clima disteso, senza preoccupazioni, con i supporter rossoneri che finalmente possono pensare solo al calcio giocato e non a vicissitudini societarie che troppo spesso hanno caratterizzato gli ultimi anni. Per quanto riguarda il calcio giocato, a pochi minuti dalla fine del primo tempo la Lucchese è passata in vantaggio con un bel gol di testa di Fedato che ha firmato il primo gol ufficiale della formazione di Gorgone.

Nella ripresa sono entrati i giocatori in panchina Coletta, Rizzo Pinna, Quirini e Djibril, ma anche i giovani Avanzato, D’Antona, Giovannetti, Napoli e Quochi. C’è stato spazio anche per il 2 a 0 siglato con una bella rete da De Maria, uno dei giocati più in forma del finale dello scorso campionato, che quest’anno è destinato a trovare quella continuità mancata.

Anche durante il secondo tempo non è mancato il sostegno degli spettatori ai quali la Lucchese ha regalato la terza rete con Guadagni direttamente su punizione. E a fine partita, tutti a prendere gli applausi dai tifosi presenti. La Lucchese tornerà di nuovo in campo sabato alle 18 per un’amichevole a Poggibonsi.