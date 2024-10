Traffico, bollino rosso in arrivo. Chiusura in vista per la Provinciale 7

Disagi nei prossimi giorni per il traffico barghigiano ed in particolare per chi si trova a percorrere la SP 7 di Barga, nel tratto di Castelvecchio Pascoli. La strada provinciale sarà chiusa a fasce orarie da martedì 8 ottobre nel tratto appunto che attraversa il paese, per consentire lo svolgimento di alcuni lavori di rifacimento di un tratto della fognatura bianca, di fognatura nera e interventi sulle condutture dell’acquedotto. L’interdizione al transito veicolare scatterà però a precise fasce orarie: dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 16, fino al termine delle opere previste con una data che però al momento non è stata specificata. I lavori riguardanti gli impianti di fognatura e dell’acquedotto a Castelvecchio sono in corso da questa estate, ma adesso, per attraversare il tratto stradale nel paese, i delicati interventi in corso ai sottoservizi non permettono lo svolgimento in sicurezza delle operazioni a viabilità aperta; per questo, almeno per alcune ore della giornata, si passerà dal senso unico alternato regolato da semaforo, alla chiusura temporanea.

Una chiusura, fanno sapere sia Provincia di Lucca che Comune di Barga che è stata concordata dai due enti convinti anche del fatto che la decisione porterà comunque ad una riduzione dei tempi di lavorazione cercando di creare meno disagi possibili alla popolazione residente.

Bene sapere che l’ordinanza predisposta dalla Provincia di Lucca prevede comunque il passaggio dei mezzi di soccorso compatibilmente coi tempi minimi per apertura di un varco di sicurezza, nonché il passaggio dei mezzi del trasporto pubblico locale.

Non è l’unica chiusura al traffico per le strade nel comune di Barga. Da ricordare che è ancora in vigore la chiusura del Ponte di Campia, sulla SP 445, in direzione Castelnuovo. Nella montagna barghigiana dal giorno 7 ottobre, per i lavori previsti per la risoluzione del danno causato da una frana verificatisi negli anni scorsi, la strada comunale per Renaio, resterà chiusa in località Le Rocchette dal giorno 7 ottobre al giorno 15 novembre negli orari dalle 8 alle 18. In tali fasce orarie per raggiungere o lasciare la zona di Renaio e della Montaga, bisognerà quindi utilizzare la strada comunale di Val di Vaiana.

Luca Galeotti