Tra musica e bellezza. Torna l’Iam Festival con oltre 170 artisti e 24 live

Ventiquattro concerti, oltre 150 artisti provenienti da tutto il mondo e ben otto comuni coinvolti. Questi i numeri straordinari della 23esima edizione dell’International Academy of Music Festival, la rassegna musicale che, dal 28 giugno al 12 luglio, animerà la Garfagnana e la Valle del Serchio con un programma ricco e ospiti straordinari.

Jazz, lirica, musica da intrattenimento e repertori latini: il festival offrirà serate per tutti i gusti, spaziando tra generi e culture.

Nato da un ambizioso progetto della Scuola Civica di musica, con il contributo del Comune di Castelnuovo Garfagnana, il festival è diretto dal 2003 dal maestro Efrem Briskin. La presentazione ufficiale dell’edizione 2025 si è tenuta ieri a Palazzo Ducale, alla presenza di importanti esponenti del panorama istituzionale e imprenditoriale locale: Federico Gilardetti, consigliere della Provincia, Pietro Salatti, vicepresidente di BVLG – Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Carlo Puccini, vice responsabile dell’ufficio di Lucca di Banca Mediolanum, Giulia Sartini, Corporate Strategy Manager di Idrotherm 2000, Piero Gaddi, direttore organizzativo del festival e Monica Pieli, presidente della Scuola Civica di Musica di Castelnuovo Garfagnana.

L’edizione 2025 sarà più concentrata rispetto agli anni precedenti, con un programma intenso in soli 15 giorni. Si parte sabato 28 giugno alla Rocca Ariostesca con la Compagnia del Madrigale (alle 18), in serata, invece, animerà il palco il Jazz contemporaneo dello XY quartet. Il 29 giugno al Teatro Alfieri concerto dell’orchestra Cupiditas, mentre il 30 giugno a San Romano in Garfagnana sarà la volta degli Alta Madera, con il loro straordinario repertorio latin Jazz.

“Un’iniziativa vincente che tocca tante frazioni - hanno commentato l’assessore Pedreschi di Castelnuovo e l’assessore Simona Girelli di Borgo a Mozzano - Un fiore all’occhiello del nostro territorio“.

“Un evento di qualità ma anche variegato - ha aggiunto Gaddi - la nostra forza è proprio questa“.

Il programma completo sul sito iamitalia.com. Se non specificato, i concerti sono a ingresso gratuito. Si consiglia la prenotazione.

Giulia Prete