Torna Lucca Fashion Weekend. Svelata la cover ufficiale d’autore. Nasce il premio per la tessitura

Tutto pronto per la terza edizione di Lucca Fashion Weekend, la manifestazione ideata e coordinata dall’assessore al commercio e alle attività produttive Paola Granucci, e che si terrà nei giorni 30, 31 maggio e 1 giugno con una speciale preview in programma il 10 e 11 maggio. Tante le location, dal Real Collegio al loggiato di Palazzo Pretorio, a quello di via Beccheria (di fronte alla pasticceria Pinelli) in collaborazione con la libreria Feltrinelli, poi Palazzo Bernardini, Palazzo Pfanner.

Alla conferenza stampa di presentazione ieri hanno preso parte, oltre all’assessore Paola Granucci, la direttrice artistica di LFW Beatrice Taccini, il direttore generale di Lucca Crea Emanuele Vietina, il presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi, Laura Vaioli della scuola TheSign Comics & Arts Academy di Firenze e l’amministratore delegato di Cromology Italia Massimiliano Bianchi, in rappresentanza del main sponsor di questa edizione. E’ intervenuto anche il sindaco Mario Pardini: “Un evento importante che contribuisce in modo significativo alla destagionalizzazione collaborando con gli altri eventi e coinvolgendo il territorio. La sua crescita nel tempo è un vantaggio vero per la città“.

La cover ufficiale dell’evento, svelata in anteprima, è un’opera d’autore firmata da Valeria Favoccia – presente anche lei alla conferenza stampa – e realizzata con il contributo di Lucca Crea e in collaborazione con la scuola TheSign Comics & Arts Academy di Firenze. Valeria Favoccia, classe 1988, attualmente, sta lavorando alla serie a fumetti “Star Wars - The High Republic” per Dark Horse Comics. Il suo poster lega il concetto di moda alla cultura, e viceversa e ai simboli della città: piazza San Michele e la pantera.

Novità di quest’anno il Premio al Merito Lucca Fashion Weekend, per celebrare le eccellenze nel commercio, nell’artigianato e nell’industria del territorio. Il premio sarà conferito direttamente dal sindaco Mario Pardini durante l’evento di sabato 31 maggio. Le candidature sono aperte tramite bando sul sito del Comune di Lucca, dove è consultabile anche il regolamento. Potranno partecipare alla selezione due categorie di imprese artigianali: industrie tessili e confezione di articoli di abbigliamento. Un’attenzione particolare verrà posta sui colori della manifestazione, che saranno quelli di Seta-25, l’emozione cromatica dell’anno lanciata da Cromology Italia e firmata dall’artista Francesco Zavattari.

Tanti i temi toccati, dai brand, alle iniziative delle attività commerciali, mostre, talk, appuntamenti culturali e sfilate.

Laura Sartini