Torna il Cine Club. Si parte giovedì sera

Conto alla rovescia per il Cine Club, la cui XV edizione prenderà il via giovedì 9 gennaio, alle ore 21.15, presso la sala parrocchiale di via Papa Giovanni a Fornoli. Titolo della rassegna, organizzata dalla Fondazione Michel de Montaigne, con il patrocinio del comune di Bagni di Lucca e il contributo della Fondazione CRLucca, "Sguardi altrove – Film dal Mondo". Primo film in programma "La Sala Professori" (2023): Carla Nowak, insegnante idealista, inizia il suo primo lavoro in una scuola. Quando si verifica una serie di furti nella scuola e si sospetta di uno dei suoi studenti, decide di andare a fondo della questione da sola. Il cartellone, curato come è ormai tradizione dal Prof. Pier Dario Marzi del Cineforum Ezechiele di Lucca, intende offrire una selezione di film recenti provenienti da tutto il mondo, attingendo a filmografie anche inconsuete (come quella del Buthan e della Giordania). Tutte le storie che sono raccontate in questi film hanno uno stretto legame con il presente ed offrono la possibilità di riscoprire autori di alto livello ma meno noti al grande pubblico come, ad esempio, il finlandese Aki Kaurismaki e il giapponese Kore-Eda. A completare la rassegna troviamo il film "La zona d’interesse", lucido e perfetto esempio di storia da proporre per la giornata della memoria, e la commedia inglese "Cattiverie a domicilio" ambientata nell’Inghilterra del primo del Novecento ed ispirata ad una storia realmente accaduta.

Anche quest’anno la visione dei film sarà accompagnata dalla distribuzione e compilazione di schede critiche da parte del pubblico che potrà esprimere il proprio gradimento e le proprie osservazioni alle opere proposte. Le proiezioni, in tutto otto ogni giovedì sera fino al 27 febbraio, avranno inizio alle ore 21,15 e saranno seguite dal consueto momento conviviale. Per le relative informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale "A. Betti" 0583-87619 o direttamente alla Fondazione Culturale Michel de Montaigne 335 5821084/0.

Marco Nicoli