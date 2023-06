"Tesoro dimenticato Servono interventi"

"Le Terme di Bagni di Lucca devono essere riaperte, occorre restituire la propria identità ad un territorio e per farlo sono necessarie scelte coraggiose ed aiuti che possono arrivare unicamente dalla Provincia, dalla Regione, dal Governo centrale attraverso Fondi opportunamente destinati per non perdere una delle ricchezze più importanti della nostra Provincia, le sue acque termali": ecco l’appello del consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Bagni di Lucca Annamaria Frigo che ha sollecitato l’intervento della troupe di Striscia la Notizia allo stabilimento balneare dopo aver presentato due interpellanze senza risposte e aver organizzato un flah mob sul posto lo scorso autunno. Per Frigo, la struttura e Bagni di Lucca sono state completamente dimenticate con gravi ripercussioni, anche di carattere economico per l’intera zona. "E’ un patrimonio dimenticato dalla Provincia e dagli assessori al Turismo del capoluogo degli ultimi anni – afferma Frigo – tra i compiti del presidente della Provincia c’è quello della valorizzazione dei beni culturali, perché allora i Bagni della Città di Lucca sono stati completamente ignorati ?". Ma Frigo chiede un intervento anche al Comune di Lucca. "Circa un mese fa l’assessore al Turismo di Lucca Remo Santini – aggiunge – ha stretto un’alleanza tra Lucca e il Parco di Pinocchio a Collodi . Perché non pensare a maggior ragione, perché nella stessa provincia anche a Bagni di Lucca, a includere nel pacchetto turistico della nostra città un giorno nelle nostre Terme Storiche dove nelle vasche di marmo, facevano i Bagni le sorelle di Napoleone?".