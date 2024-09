Telecamere, la classifica. Porcari prima sul podio

Le telecamere, nell’immaginario collettivo, rappresentano il sinonimo della sicurezza, la cittadinanza le invoca. Possono diventare molto utili, con un impiego proficuo, sulla scorta delle normative sulla privacy. Soltanto a fini statistici, siamo andati a fotografare la situazione nella Piana. Si può affermare, numeri alla mano, che c’è un testa a testa tra Porcari e Altopascio per il primato di "occhi elettronici" per ciascun abitante.

Sette nuove telecamere, già operative, portano il totale a Porcari a 62, di cui 45 di videosorveglianza, oltre a quelle definite "watch dog", per la lettura targhe. Investimento di 45mila euro. Si tratta di dispositivi con back up del disco rigido le cui immagini possono essere conservate, in caso di necessità, per circa un mese. Nel paese famoso per la Torretta c’è un apparecchio di videosorveglianza ogni 143 abitanti, considerando che questi sono 8.836. Tra l’altro a Porcari sono state posizionate anche al sito archeologico di Fossanera dove, negli ultimi anni, nonostante la manutenzione, si sono registrati diversi abbandoni di rifiuti.

Ad Altopascio sono 76, di cui 68 per il controllo dei vari luoghi del territorio e 8 "watch dog", che servono per verificare gli ingressi e le uscite dai confini del proprio territorio e possono essere di notevole aiuto in caso di indagini in cui vi siano veicoli coinvolti in fatti di cronaca.

Considerando che nella cittadina del Tau i residenti sono 15.919, adesso c’è una telecamera ogni 209 abitanti. Ma presto all’ombra della Smarrita ne arriveranno altre 30, per un totale di 106, diventeranno operative a breve e andranno ad implementare lo schieramento attuale, rinforzando magari luoghi che finora erano meno coperti. E allora, in quel caso, la media diventa un sistema di sorveglianza ogni 150 cittadini. Cifra che si avvicina molto a quella di Porcari.

Assai più staccati Capannori, il Comune più esteso come territorio e quello più popoloso, con 46.343 abitanti e 50 telecamere ha una media di una ogni 926 cittadini. C’è da sottolineare magari che la conformazione del territorio è abbastanza particolare. Infine Montecarlo, dove le telecamere sono 14 per 4.441 persone, media una ogni 317 montecarlese.

Massimo Stefanini