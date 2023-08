Tanta musica dal vivo e dj set Si balla nei locali, ma fino alle 2

Ampio spazio come sempre per la musica nei locali all’interno della Notte Bianca di Lucca, che domani torna con l’edizione numero 10 della sua storia. La manifestazione, organizzata da Confcommercio in collaborazione con il Comune – e il patrocinio e il contributo di Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Banco Bpm, Enegan, Ego Wellness e Nuova Comauto, – vede la partecipazione di numerose attività che proporranno "live" e dj set già a partire – in alcuni casi – dal tardo pomeriggio per arrivare poi a notte inoltrata.

"E’ tutto pronto – spiega il direttore di Confcommercio – Sara Giovannini nelle prossime ore si terrà la riunione finale per la sicurezza, e si ci saranno piccoli disagi, penso alle variazioni del traffico, mi auguro saranno colte con il giusto spirito, visto che sarà una serata di divertimento. Quanto ai limiti, sono confermati in sostanza quelli delle scorse edizioni, compresa l’interruzione della musica che sarà alle ore 2. Per il prossimo anno, vedremo se sarà possibile spingersi un’ora più avanti". "Il programma delle iniziative è veramente intenso – aggiunge il vice sindaco Giovanni Minniti – e ci sarà spazio per tutti. La macchina per garantire la sicurezza è già in moto e oltre a un numero maggiore di vigili, ci saranno anche 30 operatori della Protezione civile, speriamo vada tutto per il meglio e che la gente sia soddisfatta".

Ma torniamo alla musica: alle 18 in Corso Garibaldi prende il via il "Deejay sotto le stelle" a cura di Caffè Monica "Barino da Giò" e Old City; stesso orario di avvio in piazza Anfiteatro per il Podere Micheli white night party a cura dell’Osteria del Podere, con Steve Martin dj; sempre in Corso Garibaldi, spazio anche al "No music no life @Shaker Lucca Djs e light show", a cura di Shaker. Alle 19 prende il via invece la Notte Bianca Porta dei Borghi, a firma di Vinaiolo, Birraio Ciclo Divino, Bardo e Betty; dj set "Santa Maria Vibes" alle 19,30 in via del Gonfalone a cura di underground supporters, a firma di Betty, Vinaiolo e Bar Martini; alla stessa ora in Corso Garibaldi scatta il "Musica live" di Following error Formazione rock al locale InPasta – cibo e convivio. Sempre alle 19,30 si "aprono le danze" in piazza Sani Michele col Bar Casali (con BertoDj) e il Buccellato Taddeucci (Buccellato Salato Party), e al Mercato del Carmine con la "Carmine Night" del Bar del Sole. Alle 20, sempre in piazza San Michele, via al "Nessun Dorma – Madame Black Dj" a cura di Lebowski, Caffè del Mercato "Peschino", Turandot e Screwdriver.

Alle 21, al Baluardo San Salvatore ecco la "San Salvatore Night", dj set a cura di Marco Lazzaroni e Luca Bastianelli. In via San Giorgio Niki Larosa Live "From90’s on" al Lounge & Bistro; sempre in via San Giorgio, al Franklin ’33 ecco il "Tiki 33: Lucca – Honolulu in 5 drinks, Wally Dj", mentre in via Calderia il Rewine propone il "Nessun Dorma dj set". A InPasta, invece, alle 21 è la volta della Strimpelleria Nostrale Formazione rock, che poi alle 22 lascerà spazio al deejay set di DjCugino. Alle 23, infine, "La Notte Bianca vola" col dj set dell’Undici Undici. Tutto si spegnerà alle 2, come negli anni scorsi.

Fabrizio Vincenti