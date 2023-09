Summer “in trasferta“ Ecco i Chemical Brothers

Appendice finale del Lucca Summer Festival 2023, questa sera, “in trasferta“, nel parco ex-Bussoladomani, con il concerto dei Chemical Brothers (nella foto), inizialmente programmato per domenica 23 Luglio in piazza Napoleone a Lucca e rinviato a stasera per un problema di salute di uno dei due componenti lo storico duo, Tom Rowlands.

Sono attesi circa novemila fan per il grande show di Rowlands e Ed Simons, in attività dal 1995 e vincitori di sei Grammy Awards: lo show-design è a cura dei celebri Adam Smith e Marcus Lyall che accompagneranno con i loro visual mozzafiato il sound dei Chemical Brothers rendendolo una vera e propria esperienza sensoriale. Il duo britannico entrerà in scena alle ore 21.30, preceduti sul palco dal dj-set di James Holroyd, storico collaboratore e uno dei più affermati e richiesti deejay house e funk d’oltre Manica, a partire dalle 19.30.

Si tratterà di una grande serata dance elettronica ad alto volume, dove i “brothers“ suoneranno il loro repertorio di hits leggendarie come “Hey Boy, Hey Girl”, “Block Rocking Beats”, “Galvanize” e “Do It Again” e le più recenti “Go” e “The Darkness That You Fear”, in un flusso inarrestabile e potente.

Tra le curiosità che riguardano il concerto è che, a causa del rinvio, sono stati rimborsati circa tremila biglietti, acquistati soprattutto da stranieri che erano in quel momento in vacanza in zona, tra i quali anche alcuni australiani. Ma gli stessi tremila tagliandi sono stati praticamente riacquistati tutti dall’Italia, per cui i numeri di stasera ricalcano esattamente quelli previsti per il 23 luglio e la platea sarà quella delle grandi occasioni, trasformata in un’unica grande pista dance dove i fan potranno finalmente scatenarsi ai ritmi frenetici dei Chemical Brothers.

Paolo Ceragioli