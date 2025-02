"Sul tema della bonifica serve collaborazione"

Il nuovo presidente dell’Ente di Bonifica Consorzio 1 Toscana Nord Dino Sodini e il direttore generale Nicola Ghimenti si sono incontrati a Castelnuovo con i sindaci dell’Unione Comuni Garfagnana. Un confronto importante che ha visto le parti dialogare, in un clima disteso e cordiale, ma concreto sui temi principali legati alla manutenzione e alle opere sulla locale rete di bonifica e sulla irrigazione.

I sindaci hanno fatto presente al nuovo presidente del Consorzio Sodini le necessità territoriali, mentre quest’ultimo ha illustrato agli amministratori la programmazione dell’Ente. Da entrambi i fronti è emersa la volontà di continuare a collaborare mettendo insieme le risorse per rispondere al bisogno di sicurezza della comunità. L’Unione Comuni Garfagnana, tra l’altro, ha in atto una convenzione con il Consorzio di Bonifica Toscana Nord che prevede la realizzazione di interventi tramite le maestranze forestali dell’Ente in attuazione del Piano di manutenzione ordinaria.

"Ringraziamo il nuovo presidente Dino Sodini per questo primo incontro conoscitivo – ha dichiarato la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani – che è servito per proseguire, rinsaldare e rafforzare una collaborazione fattiva sul tema della bonifica. L’attenzione prestata alle tematiche sollevate dagli amministratori locali e l’aggiornamento sui piani futuri dell’Ente consortile tracciano la strada per un lavoro di squadra da portare avanti sul territorio".

Dino Magistrelli