Successo per lo show di Zero (Roberto Borelli) e per i “Miciottoli“

Successo per lo show tributo a Renato Zero interpretato da Roberto Borelli, che si è tenuto sabato al teatro parrocchiale di Vicopelago (il ricavato è stato devoluto per gli animali in difficoltà). Sono stati raccolti 940 euro. “Saranno utilizzati per cure e sterilizzazioni – così gli organizzatori –. Un grazie speciale all’assessore Fabio Barsanti che non è voluto mancare, a Roberto Borelli che si è prestato con la sua voce, a Giovanna Bartoli, Lia Stefani Sabrina Cini, Lucia, Silvia dell’Associazione I Miciottoli, Monica Lazzari e Giovanna Vellutini“.