Striscione contro i magistrati . La Procura apre un’inchiesta

Uno striscione esposto temporaneamente nella notte davanti all’ingresso del tribunale di Lucca con una scritta provocatoria piuttosto eloquente: “Elon Musk ha ragione: toghe rosse andatevene“. Il tutto firmato dai militanti della Rete dei Patrioti, che hanno computo un gesto analogo di fronte ai tribunali di Firenze, Prato e Pistoia. Le foto sono state inviate ai giornali dagli stessi promotori, accompagnate da un testo in cui si inneggia al magnate americano e si invitano il presidente della Repubblica Mattarella e i magistrati a tacere sui temi dell’immigrazione.

Sull’episodio la Procura ha aperto ieri un fascicolo di atti conoscitivi, affidando l’indagine alla Digos della Questura. La Polizia ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del tribunale e le visionerà. Da valutare al momento l’ipotesi di reato per un gesto che appare sconcertante.

Intanto sull’accaduto interviene il presidente dell’Ordine degli avvocati di Lucca, Flaviano Dal Lago. "Come ordine degli avvocati – sottolinea – non interveniamo mai nel dibattito politico e rispettiamo la libertà di manifestare la propria opinione. Quello che però va detto con chiarezza è che gli avvocati hanno totale fiducia nella magistratura che insieme all’avvocatura è attrice della tutela della persona. Massima fiducia nella magistratura in generale e in quella lucchese in particolare. Esprimo inoltre stima e fiducia anche nella figura del presidente della Repubblica Sergio Mattarella come figura istituzionale e di riferimento per tutti gli italiani. Il dibatitto politico poi va fatto nelle sedi opportune".