Stasera a Palazzo Pfanner concerto del Beethoven klavier quartett

Stasera alle 21, con il concerto del Beethoven klavier quartett si terrà il secondo appuntamento della Rassegna Musicale “Suoni di Lucca a Palazzo Pfanner - 2024”. E’ la rassegna organizzata nell’ambito delle manifestazioni del Settembre Lucchese, dall’Associazione Orchestra da Camera “Luigi Boccherini”, con il patrocinio di Comune di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Il Settecento Musicale Lucca ed Acli, e prevede quattro concerti tenuti da artisti di chiara fama.

Il quartetto Beethoven klavier quartett è composto da Carlos Apellániz, piano; Joaquín Palomares, violíno; David Fons, viola e David Apellániz, violoncello. La formazione si è esibita in tutta Europa, America e Asia. Ha partecipato a prestigiosi festival a Lione, Granada, Málaga, Santander, Santorini. I componenti del quartetto si sono inoltre esibiti come solisti con le migliori orchestre spagnole, Valencia, Siviglia, Oviedo, Castiglia e León, Málaga e straniere come la London Philharmonia, Nazionale di Bucarest ed in sale prestigiose come la Filarmonica di Berlino, Amburgo, Tel Aviv, Concert-Hus di Oslo, Concert-Haus

di Vienna, Palais des Beaux Arts di Bruxelles, Auditorio Nacional, Palau de la Música. Hanno inoltre al proprio attivo registrazioni per diverse etichette discografiche come Asv (Regno Unito), Prodigital Records (Usa), Dahiz Productions, Sony, Master Records. In programma musiche di R. Schumann, Cuareto e J. Brahms. Al termine dei concerti, come ogni anno sarà offerta a tutti i presenti una degustazione del tipico liquore lucchese “la Biadina di Tista”, gentilmente offerta dalla Farmacia Novelli di Lucca. Ingresso ai concerti 7 euro. Info e prenotazioni ai numeri telefonici: 389 6666693, 338 6049990, 0583 94029.