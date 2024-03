Stagione di prosa. Oltre 2.300 spettatori

Più di 2.300 spettatori e 170 abbonati. Con questi numeri record cala il sipario, proprio il caso di dirlo, sulla stagione di prosa al teatro Puccini di Altopascio. Sold out anche per l’ultimo spettacolo di lunedì scorso, con Vanessa Incontrada. La manifestazione, a cura del Comune e di Fondazione Toscana Spettacolo, ha richiamato big del calibro di Alessandro Haber, Giuliana De Sio, Debora Villa. "Questa stagione non solo ha rafforzato l’offerta culturale ad Altopascio, ma ha anche contribuito a diffondere la cultura in modo più ampio e accessibile a tutti - dice Alessio Minicozzi, assessore alla Cultura - desidero ringraziare tutti coloro, altopascesi e non, che hanno scelto di apprezzare la nostra proposta. Voglio anche esprimere la mia gratitudine a tutte le persone coinvolte, compresi gli uffici comunali, in particolare l’Ufficio cultura-turismo, i tecnici, il personale della biglietteria e gli addetti alla pulizie".

M.S.