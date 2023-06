Sportello di primo aiuto per imprenditori, Professionisti pronti a dare supporto a Lucca

“Il nostro consiglio del Terziario Donna ha avvertito l’esigenza di incentivare il confronto – spiega la presidente Samanta Cecchi – creando uno sportello di primo aiuto, vicino all’imprenditore nelle difficoltà della quotidianità e all’insegna della gratuità. Si tratta del primo esperimento a livello quantomeno regionale se non nazionale. Presto ci sarà anche una giornata formativa aperta a tutti gli operatori“. I professionisti esterni pronti a dare supporto ai piccoli medi imprenditori sul nostro territorio, ieri mattina si sono brevemente presentati nella conferenza stampa a Palazzo Sani. Fra loro anche l’avvocato Marco Picchi di Osm Partner Lucca, un franchising di cui è responsabile per le aree di Lucca e Massa Carrara. “Lo dichiaro apertamente – ha detto – il mio obiettivo di vita è quello di dare supporto agli imprenditori per tentare di sventare il rischio fallimenti. Ci sono passato, so cosa vuol dire“. Maria Cristina Corradini di Clelia consulting è a capo di un’impresa al femminile: “Da trent’anni ci occupiamo di strategia, organizzazione e controllo, aiutando i colleghi a raggiungere gli obiettivi attraverso nuovi assetti organizzativi, scelta del personale ecc.“. Patrizia Giannoni dell’associazione consulenza per la famiglia, musicoterapeuta, si occupa di counseling per dare strumenti per migliorare il percorso di vita sul doppio binario, sia personale che professionale.

Daniele Petrocchi di Oneand crede in una forma di supporto orientata al benessere: “Siamo molto felici di poter dare una mano alle aziende lucchesi“, ha significativamente sottolineato.