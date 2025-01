“Spogliatoi e docce al freddo”. Lucca, cresce la protesta di una mamma

Lucca, 18 gennaio 2025 – “È ormai da fine settembre che le docce al campo-scuola Martini sono a malapena tiepide, non si sa più come fare”. Si sfoga in questo modo Teresa Morrone, madre di due bambini iscritti all’Atletica Virtus e che si allenano nella struttura comunale dove, però, i problemi non mancano. Anche il riscaldamento negli spogliatoi funzionano a malapena e ciò aggiunge ulteriore disagio a coloro che devono usufruire del servizio docce.

L’amministrazione comunale ha ben presente il problema e sta cercando di risolverlo e di far tornare l’impianto alla piena efficenza, ma non è un’operazione così semplice.​​​​​​ I problemi si sono manifestati subito dopo l’estate ed era anche stato messo un cartello dove veniva segnalato il guasto. Prima di Natale era è stato tolto, lasciando quindi presagire la sistemazione del guasto, ma così non è stato e il problema si è ripresentato identico dopo le festività.

“Una volta finito l’allenamento mi ritrovo a lavare i miei figli al freddo – racconta la donna – Eppure, pago la retta per un servizio che non mi viene offerto. Questa storia deve finire, ormai va avanti da troppi mesi e adesso fa pure miolto freddo”. La signora Morrone prima di rivolgersi al nostro giornale ha cercato invano altre strade affinché qualcuno risolvesse il problema.

“Mi sono fatta sentire in tutte le maniere, ma sembra non sia servito molto – dice con una punta di amarezza – Ho segnalato ovviamente tutto alla Virtus, ma sono stata la sola perché, temo, che pochi altri abbiano voglia di esporsi”.

Come detto, l’amministrazione è al corrente della situazione e si sta muovendo per la risoluzione del problema e fare in modo che i disagi attuali siano presto solo un brutto ricordo. “Mi auguro – conclude la dnna – soltanto che quanto prima possa tornare a far fare la doccia ai miei figli in un clima confortevole, con un servizio funzionante e non ad intermittenza. In fondo, chiedo soltanto che mi venga offerto il servizio per cui pago: non mi pare di pretendere molto”.

F.P