“Spesso le vittime si vergognano“

“Spesso - spiega il responsabile toscano del progetto Sportello Sicurezza, Marco Noero – c’è vergogna da parte delle vittime, specialmente quelle delle truffe, che per questo trovano difficile rivolgersi alle forze dell’ordine. Con lo Sportello Sicurezza vogliamo rendere più semplice rivolgersi alle autorità”. Qui ogni giovedì a partire dal primo giugno con orario dalle 10 alle 12 negli uffici dello SPI Cgil Lucca, in Viale Luporini 115F, sarà possibile incontrare un consulente sia per avere il quadro di come disinnescare l’eventuale trappola, in vista di un contratto o altro, sia per trovare gli strumenti utili per reagire “dopo“, senza sostituirsi ma semmai affiancandosi alle forze dell’ordine.

Dopo la presentazione, ieri mattina alla sede della Cgil in viale Luporini, è avvenuta l’inaugurazione ufficiale dello sportello sicurezza alla presenza del Prefetto di Lucca, Francesco Esposito, del questore di Lucca, Dario Sallustio, del responsabile della Polizia Municipale di Lucca, Maurizio Prina, e del Comandante dei Carabinieri della provincia di Lucca, Arturo Sessa.