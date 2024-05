Sogni e chimere all’epoca di Puccini

Proseguono le iniziative di “Un Teatro Sempre Aperto“, che oggi e domani prevede due appuntamenti in musica, il primo dei quali realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Luigi Boccherini”. Stasera alle 19, nel foyer del Teatro del Giglio, il pianista Lorenzo Corsaro, allievo del Conservatorio di Musica cittadino, proporrà al pubblico la Sonata n. 15 in fa maggiore K 533 di Wolfgang Amadeus Mozart; il programma proseguirà poi con le Sette fantasie op. 116 di Johannes Brahms, per concludersi con l’Etude-Tableaux op.33 n. 6 in do diesis minore di Sergej Rachmaninov.

Domani, sempre nel foyer del teatro alle 19, sarà lavolta di “Buon anno, Maestro!”, la conferenza-concerto di e con Massimo Salotti (nella foto). Nell’anno del centenario pucciniano, il pianista Salotti propone al pubblico un contrappunto che viaggia su un filo di note, fra parole e respiri. Attraverso le opere, gli aneddoti e i carteggi del Maestro, prendono forma la storia di vita di Giacomo Puccini e il racconto di un’epoca che parla “di sogni e di chimere”. Entrambi i concerti sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti. Fino al 27 giugno, dal martedì al sabato con orario 11.30 – 18 e la domenica con orario 11.30 - 19.30, grazie al progetto dedicato le porte del Teatro del Giglio saranno aperte per i visitatori.