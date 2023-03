Sofidel acquista il brand tedesco Hakle GmbH

Un importante accordo industriale è stato firmato da Sofidel, gruppo cartario mondiale per la produzione di carta per uso igienico e domestico conosciuto per il marchio Regina. L’azienda, infatti, ha acquistato il noto marchio di largo consumo Hakle e altri come Dick&Durstig e Servus. Oltre ai marchi, l’accordo prevede l’acquisizione dei domini e i diritti di proprietà intellettuale. Dal gruppo Sofidel, con sede a Porcari, fanno sapere che "la struttura della transazione firmata, consente a Hakle GmbH di continuare la produzione con un nuovo nome, a Düsseldorf-Reisholz". Soddisfazione viene espressa da Luigi Lazzareschi, amministratore delegato del Gruppo Sofidel che ha sottolineato come "questa acquisizione rafforza il nostro posizionamento sul mercato europeo dei marchi di largo consumo". Una nota è stata inoltre diffusa da Volker Jung, per la Hakle GmbH: "La nostra perseveranza nel processo di offerta – dichiara – è stata tanto corretta quanto importante; siamo stati in grado di convincere un investitore strategico a farci ritrovare un equilibrio". La Hakle GmbH è un’azienda cartaria con sede a Düsseldorf, fondata nel 1928 da Hans Klenk a Luddwigsburg. Al momento, non si conoscono gli ulteriori sviluppi dell’accordo perché, fanno sapere da Sofidel, "l’acquisizione entrerà in vigore al termine dell’iter autorizzativo previsto dalla normativa vigente". Indubbiamente Sofidel, anche attraverso il recente accordo con l’azienda tedesca, va a rafforzare la sua posizione nell’ambito del mercato europeo. Presente già in 13 Paesi, dà lavoro a circa 6mila dipendenti, e ha un fatturato netto di 2.095 milioni di euro (dato riferito al 2021) con una capacità produttiva di oltre un milione di tonnellate annue.

m.g.