Sistema Ambiente ringrazia il dottor Iacovino, nuovo Ad con l'ingresso di Iren

Sistema Ambiente ringrazia il dottor Umile Sebastiano Iacovino “per l’impegno e la professionalità che in questi mesi ha messo a disposizione dell’azienda“. Il dottor Iacovino si è dimesso dalla carica di Ad ed era stato nominato dal tribunale di Roma per il fallimento Daneco, che deteneva le quote di minoranza della società. Con l’imminente ingresso nella compagine societaria del socio privato Iren, che nello scorso mese di aprile, con un investimento da 2,4 milioni di euro, si è aggiudicata le quote di Sistema ambiente precedentemente detenute da Daneco, pari al 36.56% della società, sarà nominato il nuovo amministratore.