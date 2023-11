"Sindaco e assessori disponibili e solerti solo nei confronti degli amici"

"Un sindaco e una giunta solerti, disponibili e presenti solo per gli amici e i supporter di partito. Con l’ultima vicenda di Simone Pellico siamo di fronte all’ennesima cambiale elettorale e a una gestione della cosa pubblica sempre più clientelare e a vantaggio solo di chi ha la stessa fede politica".

A dirlo sono le consigliere e i consiglieri dei gruppi del centrosinistra (Pd, Lucca Futura, Sinistra con Lucca - Sinistra civica ecologista, Lucca è un grande noi, Lucca Civica-Volt-Lucca è popolare), che intervengono in merito all’ultima vicenda che vede il coordinatore della campagna elettorale di Casapound Lucca, Simone Pellico, nonché stretto collaboratore dell’assessore Fabio Barsanti, incaricato dal Comune di Lucca per la realizzazione di un progetto di mostra su Puccini, da realizzarsi all’ex Cavallerizza come una delle iniziative che andranno a comporre il calendario di eventi per le celebrazioni Pucciniane. "Oltre al merito e alla sostanza della cosa - spiegano - , rispetto alla quale non capiamo né titoli né motivazioni per cui un avvocato e giornalista pubblicista dovrebbe curare una mostra da tenersi nientepopodimenoche negli spazi dell’ex Cavallerizza, ci sembra inopportuna la scelta, presentata in giunta proprio dall’assessora Pisano, collega di partito dello stesso Pellico, di affidare direttamente a un amico la realizzazione della mostra: un progetto che, come si legge nella delibera, vedrà sicuramente l’impiego di altre figure (anche queste amiche del curatore?) per tutto quello che concerne la promozione, l’allestimento degli spazi dell’ex Cavallerizza, l’organizzazione della manifestazione. Pellico è un esperto di Puccini? Il Comitato per le celebrazioni pucciniane non ha niente da dire? Si affida una delle iniziative dell’anno pucciniano a un amico degli assessori sulla base di quali competenze o di quali esperienze in materia?".

"Ciò che poi fa seriamente riflettere è la celerità con cui il progetto è stato discusso, digerito dagli uffici, portato in giunta e approvato - concludono - . Dal 10 al 24 novembre, due settimane scarse".