Sicurezza nel territorio. Assemblee per i cittadini

Assemblee pubbliche sulla sicurezza del territorio. Accadrà a Capannori nei prossimi giorni. Il tema è di quelli fondamentali. La mission consiste nel fornire consigli utili da parte delle Forze dell’ordine per prevenire in particolare le truffe agli anziani e condividere strategie per un controllo partecipato delle varie zone, in modo da consentire alle autorità competenti di intervenire prontamente nella sorveglianza del territorio. Questo l’importante obiettivo delle due assemblee pubbliche promosse dall’amministrazione comunale e coordinate dall’assessore alla sicurezza urbana, Lucia Micheli. La prima assemblea, rivolta ai cittadini delle zone centro e nord si terrà mercoledì 8 maggio alle ore 18.00 nella sede dei donatori di sangue di Lunata, in via della Chiesa, 2 a Lunata. Il secondo incontro pubblico rivolto ai cittadini della zona sud è in programma lunedì 13 maggio, alle ore 18.00, nei locali parrocchiali di Massa Macinaia, in via della Chiesa, 47. Ad entrambe le assemblee interverranno la Comandante della Polizia Municipale, Debora Arrighi e i rappresentanti delle forze dell’ordine. Durante le assemblee saranno anche ricordate le iniziative messe in atto dal Comune per garantire una sempre migliore sicurezza del territorio e dei cittadini, ovvero l’installazione di telecamere di sicurezza, il servizio notturno della polizia municipale durante la stagione estiva e il servizio ‘Whatsappiamo sicurezza".

