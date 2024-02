Si svelano i premiati del concorso presepi lanciato dalla Diocesi

Concorso presepi, la commissione giudicatrice della Diocesi ha concluso i lavori sugli oltre 100 presepi presentati In tutto sono stati ammessi 96 presepi, di cui 43 nella categoria singoli e famiglie, 22 da chiese e comunità religiose, 8 da scuole ed istituti d’istruzione, 11 da associazione, gruppi, circoli, 2 da ospedali e case di riposo, 7 di carta, 3 video e animazioni. Per ogni categoria c’è un premiato, in più 3 premi assoluti e 4 premi fuori concorso per un totale di 14 premi. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti avverrà il 17 febbraio alle ore 10.30 nel Salone del Palazzo arcivescovile alla presenza dell’arcivescovo Giulietti.