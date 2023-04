Si installa il primo vettore della memoria di Daniel Libeskind

Arrivano a Porcari "I vettori della Memoria" ideati dall’architetto e urbanista Daniel Libeskind, autore di opere iconiche come il Museo ebraico di Berlino. Il primo dei cinque vettori che saranno installati sul territorio comunale di Porcari sarà inaugurato martedì 25 aprile – nel giorno in cui l’Italia intera festeggia l’anniversario della Liberazione dal nazifascismo – alle 10.30, nella sala consiliare del Municipio, in piazza Felice Orsi. Insieme al sindaco Leonardo Fornaciari, Carlo Puddu, direttore di Lre Italia, che introdurrà ai presenti il progetto dei sentieri della Liberazione in Europa e dei vettori della memoria che saranno installati a Porcari, prodotti e acquistati grazie al sostegno dell’Ambasciata della Repubblica federale di Germania tramite il Fondo italo-tedesco per il futuro. All’inaugurazione anche Jonathan Pieri, direttore dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Lucca, che presenterà un focus sul settembre 1944, quando a essere liberato fu il territorio della Lucchesia. Le celebrazioni del 25 aprile proseguiranno quindi in piazza, con l’installazione del primo vector of memory accompagnata dalla musica della Filarmonica Alfredo Catalani.

Vicino al segnavia sarà posta una targa con specifico qr code che rimanderà alla sezione dedicata a Liberation route del sito del Comune di Porcari, alla quale ha lavorato lo storico Mirco Carrattieri della commissione scientifica di Lre. Alle 18 all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara le letture curate dall’attore Marco Brinzi e accompagnate dal quartetto della Filarmonica Alfredo Catalani (ingresso libero), con la condivisione di passi delle Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana e del Discorso sulla Costituzione di Piero Calamandrei.