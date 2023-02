Si apre in San Francesco il congresso dell’Ordine degli infermieri

Il prossimo lunedì 20 febbraio 2023, in occasione della Giornata Internazionale del Personale Sanitario e Sociosanitario, del Personale Socioassistenziale e del Volontariato, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lucca organizza il congresso “L’Infermiere ed il Cittadino nelle cure palliative: cultura e diritto”.

L’evento si terrà a Lucca nella Chiesa di San Francesco, con inizio alle ore 14.30 ed è rivolto agli Infermieri della provincia di Lucca, con carattere di aggiornamento accreditato, aperto a tutti gli operatori sanitari coinvolti nelle cure palliative ed aperto alla cittadinanza. Verrà illustrata la rete dei servizi in ambito di cure palliative, dall’aspetto legislativo alle best practice, raccontando la storia e l’evoluzione dell’Hospice di Lucca e delle cure domiciliari attive sul territorio. L’inizio dell’incontro prevede una lettura magistrale del Prof. Edoardo Manzoni, Direttore dell’Ist. Palazzolo di Bergamo e docente universitario in Storia e Filosofia dell’Assistenza Infermieristica e la presentazione della rete dei servizi di cure palliative attiva sulla piana di Lucca da parte del Dott. Paolo Galoppini Direttore Unità Operativa Assistenza Infermieristica di Lucca.

Seguiranno poi il Dott. Andrea Bertolucci – Responsabile Medico Hospice Lucca, la Dott.ssa Elena Lombardi – Psicologa Hospice Lucca, la Dott.ssa Claudia Di Napoli – Infermiera Hospice Lucca, la Dott.ssa Sara Pistoresi – Infermiera Specialista di cure palliative presso territorio Versilia e la Dott.ssa Valentina Grisanti – Infermiera Coordinatrice Cure palliative Valle del Serchio, che interverranno sulle modalità di presa in carico del paziente che necessita di cure palliative in un’ottica multidisciplinare.

Sarà proiettato poi il filmato “L’Hospice di Lucca dall’istituzione ad oggi: testimonianze”, al quale seguirà una tavola rotonda per l’approfondimento dei temi trattati, moderata dal giornalista Sirio Del Grande, che vedrà intervenire il Dott. Gabriele Ciucci – Presidente OPI Lucca, un rappresentante dell’ Ordine dei Medici di Lucca, il Dott. Alessandro Di Vito – Consigliere incaricato alla Sanità del Comune di Lucca e le tre dirigenti infermieristiche dell’Az. USL Toscana Nord Ovest Dott.ssa Rosa Mazzotti per Lucca, Dott.ssa Mariapaola Bertolini per la Valle del Serchio e Dott.ssa Uliana Valleroni per la Versilia.

Sono stati invitati i rappresentanti delle associazione del terzo settore ed i rappresentanti dei cittadini. Sarà una giornata importante per gli operatori sanitari e per tutta la cittadinanza, durante la quale verrà evidenziata la necessità dell’agire integrato dell’ infermiere attraverso la pianificazione condivisa delle cure, implementando la conoscenza della rete delle cure palliative, sostenendo la cultura delle stesse e condividendo il concetto di equità , dignità e diritto.