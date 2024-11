Servizi sanitari per il cittadino. Gallicano punto di riferimento

Zona geografica strategica per gli abitanti della Valle, Gallicano si conferma con sempre maggiore consistenza punto di riferimento territoriale peri servizi sanitari ai cittadini, sia nell’ambito della prevenzione generale sia in quello dell’accoglienza e dell’orientamento socio sanitario. Con la nuova Casa di Comunità in via Beata Elena Guerra attualmente in divenire, le opere conclusive sono previste per la primavera prossima, come confermato nella recente visita in loco dalla dirigenza della azienda Usl Toscana nord ovest e dal presidente della Regione Giani, l’assistenza territoriale aggiunge ancora più respiro alla possibilità di ricevere risposte concrete alle necessità di una popolazione che vive, soprattutto nelle zone montane locali, situazioni di difficoltà conclamate. "Ho visto questa struttura crescere di giorno in giorno e mi fa piacere che entro il prossimo marzo si possa vedere piena di servizi e completamente attiva - ha commentato il sindaco di Gallicano a margine delle rassicurazioni sovracomunali arrivate nei giorni scorsi -. Ci sono ancora dei lavori da fare per completare l’opera e mi conforta che la Regione Toscana si faccia anche garante del completamento dell’intervento. Ricordo , tra l’altro, che abbiamo anche la vicina sede di via Serchio, in cui saranno presenti altre attività e che quindi lavorerà in maniera integrata con la nuova Casa di Comunità. Come amministrazione, inoltre, ci auguriamo di vedere presto gli ambulatori realizzati e occupati da medici di medicina generale, perché sarebbe fondamentale per l’intera popolazione. Una questione che segnalo alla Regione, in particolare, è quella delle frazioni e dei suoi abitanti che possono avere difficoltà a raggiungere il nostro capoluogo. A questo proposito, crediamo sia necessario pensare a progetti mirati per rispondere alle esigenze di queste località più decentrate".

Intanto, gli uffici dell’unità funzionale di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati trasferiti nella nuova sede della ex scuola Poli di Gallicano. Gli operatori che garantiscono i servizi per conto del dipartimento della prevenzione della Asl sono presenti al piano terra della struttura sita in via IV Novembre 10 a Gallicano. Per ogni informazione i cittadini possono telefonare ai numeri di telefono 0583.729458 e 0583.729470 oppure mettersi in contatto con il personale tramite l’indirizzo di posta elettronica del servizio [email protected].

Fio. Co.