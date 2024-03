“Serve più impegno in tutti gli ambiti“

"A Lucca l’ennesima, ingiusta, inaccettabile morte sul lavoro. A perdere la vita Luca Giannecchini, 51 anni e padre di due bambini piccoli, un operaio preparato, esperto e accorto vittima di un incidente mortale causato dal crollo del terreno durante il ripristino di una rete fognaria a Sant’Alessio".

Lo scrive il Segretario di Presidenza alla Camera e Deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi.

"È inaccettabile morire così nel 2024 – prosegue Zucconi –, servono più controlli, più accortezze e una maggiore attenzione in tutti gli ambiti operativi; la sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere un obiettivo di primaria importanza per tutti, dalla politica all’imprenditoria, dalla scuola alle istituzioni.

Dobbiamo lavorare di più sulla prevenzione e sull’auto-prevenzione, sulle misure di sicurezza, sul senso di responsabilità che deve riguardare tutta la filiera produttiva e per il quale ci battiamo da sempre: le morti bianche sono purtroppo una sconfitta per l’intera società e non bastano più proclami e slogan, dobbiamo sempre più aumentare l’impegno affinché siano rispettate tutte le misure di sicurezza necessarie. Colgo l’occasione per mandare le mie più sentite condoglianze e un abbraccio alla famiglia, ai parenti e agli amici tutti di Luca".