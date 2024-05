“Serchio delle Muse“: un super cartellone

Ben 19 appuntamenti musicali, 14 Comuni coinvolti, 6 mesi di spettacoli. Questi sono i numeri dell’edizione 2024 del festival lirico "Serchio delle Muse" ideato qualche anno fa dal maestro Luigi Roni. A Castelnuovo presentata la nuova stagione della manifestazione artistica che, dal 10 maggio al 12 dicembre, porterà il top della musica lirica e classica nelle piazze degli splendidi borghi della Valle del Serchio.

Sono intervenuti il consigliere della Regione Toscana Mario Puppa, il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi, una rappresentanza dell’amministrazione comunale di Pievepelago, il presidente dell’Associazione musicale "Il Serchio delle Muse" Fosco Bertoli, l’avvocato Michele Salotti, che ha illustrato il programma. La manifestazione parte venerdì 10 maggio, alle 21, con il concerto lirico nella chiesa di San Michele a Castiglione. Si proseguirà quindi sabato 6 luglio, alle 21, con il concerto del duo Caproni-Evans nella Pieve San Giovanni a Pieve Fosciana e giovedì 11 luglio, sempre alle 21, con il concerto nella Pieve Romanica di Loppia di Barga. Giovedì 18 luglio alle 21 il festival farà tappa, con un concerto lirico, alla Limonaia del Forte a Coreglia Antelminelli. Domenica 21 luglio alle 17, quindi, si ripeterà il particolare appuntamento alla Casa Museo Maraini, in località Pasquigliora (Molazzana), con un concerto del Coro "Voci del Serchio" diretto dal Maestro Ugo Menconi. Luglio chiude sabato 27 con il concerto lirico nel giardino di Villa Ricci alle 17. Sabato 3 agosto, alle 21, in piazza Luigi Roni a Calomini di Fabbriche di Vergemoli, si terrà il concerto lirico "3 Bassi +1". Poi tappa a Gallicano, martedì 6 agosto, alle 21, con l’operetta "La Vedova Allegra" in Piazzale Caponneto. Il giorno successivo, mercoledì 7 alle 21, "La Vedova Allegra" verrà nuovamente portata in scena a Camporgiano per inaugurare la riapertura dell’anfiteatro "Gabriello Angelini" dopo i lavori di riqualificazione.

Poi la Serata omaggio a Pascoli sabato 10 agosto, alle 21 nel giardino di Casa Pascoli a Castelvecchio: saranno Massimo Ghini e Letizia Toni a leggere brani del poeta, con Luca Scarlini narratore, l’Ensemble Le Muse diretto dal Maestro Andrea Albertini e Alessandro Bertolucci alla regia. L’ingresso alla serata, unico della rassegna, è 25 euro. Domenica 11 agosto, alle 17, concerto lirico al Lago Santo modenese in Comune di Pievepelago. Lunedì 12 agosto, alle 17, il festival raggiungerà di nuovo il Rifugio Rossi, sulla Pania della Croce (Molazzana), per un concerto lirico ad alta quota. Giovedì 15 agosto, alle 21, concerto lirico nella Pieve dei santi Pietro e Paolo di Careggine. Sabato 17 agosto, alle 17, la Sala della Banca Bcc a Gramolazzo ospiterà il concerto finale degli allievi dell’Accademia di Bruno Caproni. Sabato 24 agosto in piazza Luigi Roni a Fosciandora concerto lirico alle 21. Sabato 14 settembre, alle 21, la Sala delle Feste di Borgo a Mozzano farà invece da teatro al concerto lirico "L’Opera Buffa". Quindi concerto lirico in ricordo di Umberto Guidugli nel Casinò Municipale di Bagni di Lucca, a Ponte a Serraglio, sabato 12 ottobre alle 21.

Il festival terminerà con due appuntamenti a Castelnuovo, mercoledì 11 dicembre, alle 21, il concerto del Trio "Mila" nella chiesa di Santa Lucia e giovedì 12 dicembre, sempre alle 21, il tradizionale Gran Galà lirico al Teatro Alfieri.

Dino Magistrelli