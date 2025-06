"Sentieri di favole" allo Scompiglio. Due giorni di eventi per bambini

Torna l’appuntamento con Sentieri di favole, rassegna per bambini e famiglie della Associazione Culturale Dello Scompiglio, che per due fine settimana anima la Tenuta Dello Scompiglio di Vorno con laboratori creativi, percorsi tematici itineranti e spettacoli teatrali. Sabato 14 e domenica 15 giugno, dalle ore 10.30, i partecipanti avranno l’opportunità di vivere momenti di gioco e svago all’aperto e di ri-scoprire la natura della Tenuta, dove maestosi alberi, ninfei e aree boschive si alternano a vigneti e zone agricole, abbracciando ambienti e forme diverse in un unico giardino.

Il programma. Alle 10.30, spettacolo itinerante “Il cammino delle stagioni“ con la Compagnia Faber Teater; alle ore 15 laboratori: “Bugs Hotel, Piccoli laboratori di falegnameria“ a cura di Daccapo-sistema di riuso solidale e “Sbagliando si crea“, a cura di Irene Ferraresi e Artebambini. Alle ore 18 andrà in scena lo spettacolo di teatro ragazzi “Sconcerto d’amore“ con la Compagnia Nando e Maila.

Sabato alle 21 spazio anche all’evento “Lucciola lucciola vien da me…“ a cura dell’entomologa Malayka Picchi. Una passeggiata tematica alla scoperta delle lucciole che vivono nella Tenuta Dello Scompiglio durante la quale i partecipanti scopriranno aspetti interessanti della vita di questi straordinari insetti.

È inoltre possibile visitare “Analisi dell’errore“, la mostra dell’artista Esther Stocker, a cura di Angel Moya Garcia, e le opere permanenti negli spazi della Tenuta Dello Scompiglio: Camera #3, installazione di Cecilia Bertoni e Claire Guerrier con Carl G. Beukman; There is not a priori answer to this dilemma (The Dolphin Hotel) di Francesca Banchelli; W18S di Antonio Rovaldi e Ettore Favini; Un Esiliodi Valentina Vetturi; L’Attesa di Cecilia Bertoni con Carl G. Beukman; la mostra collettiva Il Cimitero della Memoria; Arie per lo Scompiglio di Alfredo Pirri.

Biglietti. Ingresso per l’intera giornata: 10 euro adulti e 7 euro i bambini. Nel biglietto degli spettacoli è incluso anche l’ingresso alle mostre in corso e alle opere permanenti.

Prenotazione obbligatoria per i laboratori e consigliata per gli spettacoli. Alcune attività prevedono percorsi su sentieri anche in salita. Sono necessarie calzature sportive con suola scolpita.

La rassegna, ricordiamo, è realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.