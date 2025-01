Scuole a Camigliano. Ai nastri di partenza il cantiere del nuovo ’polo’

Partiti i lavori preparatori, prima pietra che sarà posata a fine gennaio con l’avvio delle fondamenta. Start per il nuovo polo scolastico di Camigliano. Per questo motivo, il sindaco Giordano Del Chiaro ha indetto una pubblica assemblea giovedì 16 gennaio, ore 21, alla Misericordia di Camigliano, in via della Stradone, per presentare i dettagli a tutte le famiglie e ai cittadini. Presenti alla riunione, oltre il sindaco, l’assessora all’edilizia scolastica Ilaria Carmassi e l’assessora alle politiche educative Silvia Sarti, oltre ai tecnici del Comune.

Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 450 mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che va ad aggiungersi al finanziamento di 4 milioni e 350 mila euro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) attraverso i mutui Bei (Banca Europea degli Investimenti) e agli 800 mila euro stanziati dal Comune stesso. "È molto importante per noi condividere con la cittadinanza interessata questo progetto – commenta il sindaco Del Chiaro, – si tratta infatti del primo polo scolastico 3-14 anni che si realizza sul nostro territorio, che permetterà di dar vita ad una continuità didattico-educativa per i bambini e le bambine e semplificherà anche la vita alle famiglie che hanno figli di diverse età che frequentano le scuole presenti nel polo. Con questa operazione, inoltre, andremo a liberare spazio per la scuola media, al cui interno è attualmente presente la primaria. Un’operazione di edilizia pensata per migliorare la qualità della didattica e aiutare i genitori nell’organizzazione quotidiana".

Il nuovo complesso scolastico sorgerà su aree situate a nord della scuola media di via delle Pianacce e ospiterà la scuola dell’infanzia attualmente situata all’incrocio tra via della Ralle e via Stradone, che necessita di rilevanti interventi di adeguamento, che sarà realizzata su un solo piano e la primaria, attualmente ubicata nei locali della scuola Media, sarà costruita su due piani. "Sulle scuole stiamo investendo molto – aggiunge Carmassi, assessora all’edilizia scolastica –. Questo perché riteniamo importante renderle tutte funzionali alla didattica e sicure, garantendo alla scuola e alle famiglie spazi moderni e belli. La creazione del polo scolastico di Camigliano è una novità importante per quest’area del territorio e per tutta la comunità". Obiettivo dell’amministrazione comunale anche la realizzazione di un parcheggio, di aree verdi e una modifica della viabilità di accesso al polo scolastico. Massimo Stefanini