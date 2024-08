Schianto nella notte. Alfa sbanda e finisce contro una Maserati

Lucca, 5 agosto 2024 – Un boato che ha svegliato i residenti. Terribile incidente nella notte tra sabato e domenica in via delle Selvette a Marlia. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente di una Alfa Romeo 147 ne ha perduto il controllo, andandosi a schiantare su una Maserati parcheggiata a bordo strada. L’impatto è stato violentissimo. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso, coordinati dalla centrale operativa del 118. L’ambulanza è arrivata e i sanitari hanno stabilizzato l’automobilista che poi è stato trasportato all’ospedale di Lucca per accertamenti. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto anche i carabinieri che hanno il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. I militari, come prevede la legge, dovranno anche sottoporre l’uomo che si trovava al volante agli esami di routine.

I mezzi, nell’urto, sono rimasti completamente distrutti: l’Alfa, è come "rimbalzata" verso il centro della carreggiata ed è dovuto intervenire il carro attrezzi per la rimozione e la bonifica del manto stradale. La circolazione, visto l’orario notturno, non ha subito particolari rallentamenti. Carabinieri che sono intervenuti anche in un locale di Altopascio dove la musica era troppo alta.