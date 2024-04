"Sceriffi a Lucca". Cinque autori a confronto

La notizia potremmo dire che è doppia. Da un lato infatti c’è l’incontro in sé – in programma sabato 20 alle ore 16.30 nell’auditorium della Zecca in piazzale Verdi – che vede al centro la scrittura e il confronto tra autori di libri gialli ambientati a Lucca.

Dall’altro lato invece la notizia è costituita dalla nascita del Club del giallo lucchese – "Lucca giallo & cultura" – che, secondo quanto spiegano i promotori, "dovrà essere un punto di incontro ed aggregazione non solo per gli specialisti del mistery, ma per tutti gli appassionati di letteratura".

E all’incontro non mancheranno ospiti d’eccezione, a partire dal Procuratore capo della Repubblica, Domenico Manzione. L’appuntamento di sabato prende il titolo "Gli sceriffi a Lucca - tra finzione letteraria e realtà". Un confronto come detto tra cinque autori di gialli ambientati nella nostra città. Questori, commissari, ispettori sono gli investigatori descritti nelle pagine dei libri, artefici di indagini minuziose. All’evento saranno presenti le autrici Rossana Giorgi Consorti, Mariacristina Pettorini e Maria Esposito e gli autori Beppe Calabretta e Franco Fantozzi. Gli interventi saranno a cura del Procuratore capo Domenico Manzione, dell’investigatore privato Claudio Arpaia, dei giornalisti Luca Tronchetti e Stefano Fiori e dello scrittore e sceneggiatore Marco Di Grazia. A condurre l’incontro sarà Luciano Luciani, letture e media affidate a Sandra Tedeschi.

L’iniziativa, aperta al pubblico, è organizzata dal neo-nato club del giallo lucchese. Si tratta dunque di un appuntamento che permetterà di scoprire (o riscoprire, nel caso in cui qualcuno abbia avuto la possibilità di leggere tutti i romanzi degli autori in questione) non soltanto storie in chiave mistery appunto, ma anche scorci di Lucca che farà da teatro d’eccezione per le indagini dei vari investigatori di turno.