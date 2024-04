Incendio Altopascio, telecamere al vaglio: si indaga sul dolo

Altropascio (Lucca), 29 aprile 2024 - Paura nella notte tra sabato e domenica nel centro di Altopascio. Un vasto incendio, quasi sicuramente di natura dolosa, ha distrutto quattro autovetture parcheggiate all’esterno della sede di una ditta che installa pannelli fotovoltaici, la Prm Energy, in via Roma, dove il quartiere residenziale si mescola a diversi fabbricati industriali e artigianali, a pochi metri da abitazioni private e dalla casa di riposo per anziani.

Per fortuna nessun ferito, soltanto danni materiali ingenti per l’azienda, ubicata nei pressi di quello che un tempo era un magazzino per un’impresa che lavorava nel settore edilizio, ormai dismessa da tempo.

L’attività investigativa è in corso, ma è possibile che sia stato utilizzato del liquido infiammabile sul portone e che successivamente il rogo si sia propagato all’interno, con le pareti che si sono annerite. Ma saranno le indagini a stabilire l’esatta dinamica di quanto successo. Sul posto anche i carabinieri che hanno ascoltato il titolare e preso visione della situazione. Una volta lanciato l’allarme, sono tempestivamente arrivati i Vigili del fuoco i quali hanno domato le fiamme, circoscrivendole, con la messa in sicurezza della zona. I residenti raccontano anche di crepitii sinistri e piccoli scoppi, a deflagrare pneumatici e batterie dei mezzi coinvolti.

In ogni caso, però, non si registrano problemi di natura ambientale per le sostanze combuste e infatti ieri mattina tutto è ritornato alla normalità. L’area è stata posta sotto sequestro per consentire l’effettuazione di tutti i rilievi scientifici del caso e cercare di trovare tracce che possano essere utili.

Si esamineranno le immagini delle telecamere della videosorveglianza, magari anche quelle degli esercizi commerciali dislocati in zona. Se sarà confermata la matrice dolosa, gli inquirenti dovranno scoprire gli autori. Comunque le varie ipotesi possibili sono al vaglio dell’inchiesta che dovrà analizzare anche le perizie su come si è propagato l’incendio. Indagini in corso, quindi, a 360 gradi.

Non è la prima volta che nella cittadina del Tau si verificano simili fatti, basti pensare alla ruspa data alle fiamme nella zona industriale mesi fa, su un cantiere, con danni notevoli.