Quattro auto incendiate davanti all’ingresso di una ditta che produce pannelli fotovoltaici

ALTOPASCIO (Lucca)

Notte di paura nella Piana Lucchese per un incendio, quasi sicuramente doloso, nel cortile di un’azienda che installa pannelli fotovoltaici, la Prm Energy in via Roma ad Altopascio (Lucca).

Nella notte fra sabato e domenica quattro autovetture posteggiate nel piazzale della ditta sono andate in fiamme e il rogo ha interessato il fabbricato del magazzino della azienda specializzata in impianti fotovoltaici.

L’area è stata posta sotto sequestro e sono stati avviati accertamenti da parte dei carabinieri insieme ai tecnici dei vigili del fuoco, intervenuti per lo spegnimento. L’incendio è divampato in piena notte, verso le 5, e i pompieri nel giro di un paio di ore hanno spento le fiamme impedendo di propagarsi.

L’attività investigativa è in corso, ma è possibile che sia stato utilizzato del liquido infiammabile sul portone e che successivamente il rogo si sia propagato all’interno, con le pareti che si sono annerite. Ma saranno le indagini a stabilire l’esatta dinamica di quanto successo. I carabinieri hanno già ascoltato il titolare e preso visione della situazione.

Massimo Stefanini