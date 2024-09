Sara Morganti incanta ancora. Un bel Bronzo ai Giochi di Parigi

Tutti a Barga speravano per Sara Morganti nel bis, nel nuovo grande risultato alle Paralimpiadi di Parigi ed alla fine il risultato è arrivato. Dopo le due medaglie di bronzo conquistate a Tokyo 2021, è arrivato adesso un altro splendido bronzo nell’individual test, con il punteggio ottimo di 74.625 ottenuto nello splendido impianto della reggia di Versailles. Davanti a lei due di coloro che alla vigilia della gara erano tra quelli che Sara considerava tra i più forti in questa gara: il lituano Rihard Snikus Lituania che ha vinto l’oro con il punteggio di 79.167 e poi la statunitense Roxanne Trunnell con il punteggio di 78.000. Ma dietro di lei Sara ha messo tutti gli altri tra cui alcuni di coloro che potevano inserirsi nella lotta alla medaglia, come il concorrente irlandese Michael Murphy. Sara, subito dopo, quando ancora non era certo il risultato, ha dichiarato di essere comunque contentissima e di essere convinta di aver fatto il meglio che poteva.

E di essere soddisfatta anche della prima volta alle paralimpiadi della sua cavalla Mariebelle che è stata un po’difficile da gestire in alcuni momenti, ma che alla fine è stata brava. Sicuramente quella di Sara è stata un’altra prova da grande campionessa quale è; di una Sara che ha dimostrato ancora una volta la sua capacità, la sua bravura e la sua preparazione. E che c’è ancora lei tra i primi al mondo nel paradressage. Per l’orgoglio di tutti noi, di tutta Barga. Con quella conquistata oggi, salgono a 3, nella storia del paradressage, le medaglie vinte dall’Italia nella storia delle paralimpiadi. Tutte grazie a Sara!

Morganti oltre alle due medaglie di bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo nel 2021, è stata campionessa d’Europa nel 2023 a Riesenbeck ed è stata quattro volte campionessa del mondo di Paradressage di Grado I (titolo che detiene fino al 2026); ha conquistato la bellezza di 33 medaglie d’Oro ai Campionati italiani assoluti. Inutile nascondere che in tanti, sperano in un altro grande risultato di questa ragazza che ha fatto davvero cose grandi ed a cui tutti vogliono bene. Insignita per l’impegno e il prestigio che ha portato all’Italia del Collare d’Oro al merito sportivo dal Comitato italiano paralimpico (Cip) per due volte nel 2018 e 2022 e ha ricevuto anche il titolo di Cavaliere della Repubblica italiana dal presidente Sergio Mattarella.

Luca Galeotti