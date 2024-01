Sant’Antonio Abate. Festa per il patrono

Finite le feste comandate, Fornaci si prepara a festeggiare il suo patrono, Sant’Antonio Abate. Fino a venerdì e poi lunedì e martedì della prossima settimana presso la chiesa del SS Nome di Maria in Fornaci Vecchia alle 16 adorazione a Sant’Antonio, alle 16,30 il rosario e alle 17 la santa messa, ma il giorno più importantre sarà ovviamente il 17 gennaio, il giorno della ricorrenza del patrono con sante messe nella chiesa di Fornaci Vecchia alle 9 ed alle 17 ed alle 11,15 la solenne santa messa, sempre nella chiesa di Fornaci vecchia, che sarà presieduta dall’arcivesvoco della Diocesi di Pisa, Mons. Giovanni Benotto. Cerimonia a cui non mancherà l’accompagnamento della corale di Fornaci. Per quanto riguarda le celebrazioni religiose, come vuole la tradizione ci sarà la benedizione dei panini devozionali di Sant’Antonio prevista nella chiesa di Fornaci vecchia alle ore 9. Sant’Antonio a Fornaci vuol dire da decenni e decenni anche fiera.