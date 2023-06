Salario minimo a 10 euro I banchetti per le firme

Unione Popolare Lucca sostiene la legge di iniziativa popolare (firme depositate in Cassazione il 19 maggio scorso) per un salario minimo di almeno 10 euro l’ora. “Unione popolare diventa così promotrice di una coalizione di forze a sostegno di una legge di iniziativa popolare che va a introdurre il più importante strumento di lotta al caro-vita, un salario minimo agganciato all’inflazione, che non sostituisce ma rafforza la

contrattazione nazionale“.

La raccolta firme a Lucca partirà l’8 giugno (info [email protected] o sulle pagine facebook di Potere al Popolo Lucca e Rifondazione Comunista Lucca).

Calendario banchetti Lucca.

Giugno: giovedì 8 ore 17-19 via Beccheria, sabato 10 ore 10-12 mercato Foro Boario, mercoledì 14 ore 16-19 mercato contadino in piazza San Francesco, venerdì 16 ore 17-19 piazza San Frediano, sabato 17 ore 10-12 Foro Boario, mercoledì 21 ore 10-12 mercato, giovedì 22 ore 17-19 piazza Cittadella, sabato 24 ore 10-12 Foro Boario, mercoledì 28 ore 10-12 mercato, venerdì 30 ore 17-19 piazza XX Settembre. A Capannori: tutti i venerdì del mese, sia per giugno che per luglio dalle 10 alle 12 al mercato di Piazza Aldo Moro.