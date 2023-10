Un sabotaggio “killer”: bulloni allentati alla ruota di un mezzo dell’Anpana

Lucca, 18 ottobre 2023 – Preoccupazione e paura. Sono le parole e gli umori che stanno circolando tra i dirigenti e i volontari di Anpana Lucca in queste ore. "Fino ad adesso – sottolinea il presidente Angelo Bertocchini – c’erano stati screzi da parte di alcuni abitanti della zona di S.Alessio perchè i due mezzi di Anpana venivano lasciati nel posteggio accanto alla sede istituzionale dell’Associazione. Ma ieri mattina le cose si sono complicate e lo screzio si è trasformato, dopo un primo momento di stupore, in paura e rabbia".

Dopo pranzo due volontari, infatti, hanno preso la Panda istituzionale, parcheggiata dal mattino nel vicino posteggio, per iniziare dei servizi pomeridiani. I primi metri sono andati lisci poi sono iniziati rumori e forti botti metallici che hanno indotto i volontari a fermare il mezzo. Soltanto a quel punto, controllata la ruota, i volontari hanno notato che tre bulloni erano “appoggiati” nei fori e solo uno era stretto ma, comunque, allentato.

“Abbiamo così compreso - dicono i volontari di Anpana - che qualcuno aveva sabotato la ruota durante la mattinata allentando i bulloni della ruota più nascosta alla visione sia dall’interno della sede che dalla strada. Non si parla più, a questo punto, di messaggi o offese, ma dell’opera di una mente malata che, con un sabotaggio del genere, poteva mettere in pericolo la vita di chi si trovava sull’auto. Pensiamo se ieri i volontari fossero andati al Cruma di Livorno usando l’autostrada... Forse Anpana si sarebbe trovata a piangere dei volontari in questi momenti".

"Come presidente, a malincuore, – aggiunge Angelo Bertocchini – chiedo a questo punto uno sforzo dell’amministrazione comunale per accelerare il percorso, già intrapreso alcuni mesi or sono, per trovare una sede che ci permetta di operare in serenità dopo anni di impegno per la cittadinanza e per gli animali! Ci stiamo sforzando per capire cosa possiamo aver fatto di male per meritare questo trattamento. Così, comunque, non possiamo certo andare avanti e, se non ci saranno novità, saremo costretti a rivalutare il futuro della sezione lucchese di Anpana. Intanto presenterò denuncia ai carabinieri. I volontari sulle emergenze sono sempre a rischio, ma perdere la vita per colpa di qualche esaltata/o non lo accettiamo".