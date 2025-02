Rissa durante la partita. Squalificati 15 giocatori

Maxi squalifiche e partita persa 3-0 per Camaiore e Pieve Fosciana che si sono affrontate domenica per il campionato Juniores Provinciale della Figc di Lucca. E’ il verdetto del giudice sportivo per una sfida tesa che è sfociata in rissa sul rettagolo di gioco. Tutto è accaudto al minuto 36 del primo tempo quando l’arbitro ha dovuto spospendere l’incontro, sul punteggio di 1-1, proprio perché in campo dalle parole si era passati alle mani. Alytro che fair play e rispetto degli avversari. Il giudice sportivo unico della Figc, esaminato il rapporto arbitrale, si legge nel comunicato ufficiale diramato nella giornata di mercoledì dagli organi federali della Figc, ha comminato addirittura 15 squalifiche per i calciatori di entrambe le squadre. Per due di loro la squalifica a tempo fino al 5 aprile 2025 e per gli altri 13 fino al 21 marzo 2025.

Un dirigente del Camaiore è stato squalificato fino al 18 giugno 2025. Il direttore di gara aveva sospeso la partita ritenendo che non ci fossero più le condizioni per portarla termine. I dirigente di entrambe le squadre, a fine partita, hanno fatto un preavviso di reclamo contro la decisione dell’arbitro. Reclamo che sarà poi discusso dal giudice sportivo nei prossimi giorni. Al momento fa fede il rapporto arbitrale e le conseguenti maxisqualifiche inflitte ai giocatori dal giudice sportivo.

Red. Via.