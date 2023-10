Risponde a un sms. Gli svuotano il conto

Abbocca alla truffa che corre via sms e si ritrova il conto corrente svuotato. Ora la Procura si appresta a chiedere il rinvio a giudizio per truffa a carico di una 38enne siciliana, ritenuta responsabile del raggiro. Vittima un quarantenne lucchese che nel maggio scorso si era visto arrivare sullo smartphone un messaggio sms in apparenza inviato dalla sua banca. Gli chiedevano di andare su un link per verificare il proprio conto online e lo avvisavano di movimenti sospetti. Lui aveva eseguito. Subito dopo era stato chiamato da un sedicente operatore anti truffe della banca stessa che gli aveva chiesto numeri e password del conto e delle carte di credito “per bloccare alcune operazioni sospette“. In realtà in quel modo gli avevano svuotato il conto, portando via circa 18mila euro.