Ricordi di viaggio. Antichi souvenir alla “Zecca“

Con una nuova mostra, la Fondazione Antica Zecca di Lucca prosegue il cammino iniziato nel 2020 alla scoperta della Collezione Barsanti, uno straordinario repertorio di oltre settemilacinquecento impronte in gesso, zolfo, paste vitree, tornato alla luce pochissimi anni fa grazie ad un fortuito ritrovamento nei boschi sopra Calavorno, nel Comune di Coreglia.

“Questa volta – afferma il Presidente della Fondazione Antica Zecca di Lucca Alessandro Colombini- i protagonisti sono quei “ricordi di viaggio” meglio noti con il nome di “Souvenir” che tutti noi conosciamo e amiamo acquistare per imprimere nella memoria l’immagine di un luogo, un

monumento, un paesaggio visitato e la cui memoria vorremmo poter riportare a casa con noi. E da

sempre gli oggetti acquistati durante un viaggio sono testimonianze dei luoghi attraversati.” “In Età neoclassica il rinnovato interesse per il mondo antico - rivela la curatrice della mostra Prof.ssa Franca Maria Vanni - spinse la manifattura lucchese di Orazio Barsanti ad entrare nell’industria dei souvenir realizzando in gesso copie di capolavori del mondo antico che, per le loro dimensioni facilmente trasportabili, costituivano ideali souvenir. Il costo minore rispetto a quello delle copie a grandezza naturale o alle riduzioni in biscuit – aggiunge la curatrice- rendeva possibile anche ai viaggiatori meno facoltosi l’acquisto della copia ridotta di un monumento, di una statua antica come ricordo di un viaggio di istruzione nelle più importanti capitali d’Europa.”

Domani alle 17.30 la mostra "Ricordi di Viaggio" verrà ufficialmente inaugurata e sarà poi visitabile nei giorni e negli orari di apertura del Museo della Zecca, al piano superiore della Casermetta San Donato, sulle Mura Urbane con accesso dalla salita di piazzale Verdi.

