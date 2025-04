Radici con il territorio. Cittadinanza affettiva all’australiano Green

Con una significativa cerimonia, nella sala consiliare del Comune, il sindaco e presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani, ha consegnato al giovane australiano Dylan Green la Cittadinanza Affettiva del progetto ParcoAppennino nel Mondo, promosso dal Parco Appennino tosco-emiliano e gestito dall’Unione Comuni Garfagnana. L’attestato è stato consegnato al giovane australiano per il suo impegno nella ricerca delle radici garfagnine da parte del nonno, emigrato da Caprignana di San Romano in Australia, a metà del secolo scorso. Dylan Green è nato nel 2000 a Perth, Western Australia, dove vive tuttora, da mamma Marisa, figlia di Alfredo Pieri, originario di Caprignana e da papà Murray Green della Nuova Zelanda. All’università di Perth ha conseguito la laurea in Scienze Avanzate, specializzandosi in Chimica e attualmente effettua il dottorato di ricerca presso l’Università di Bologna, dove resterà sei mesi. Il giovane laureato aveva visitato per la prima volta l’Italia nel 2010, grazie alle prime corrispondenze tra il progetto ParcoAppennino nel Mondo e gli iscritti Aire, con la madre e il fratello Izaac, alla ricerca delle sue radici in Garfagnana. Dylan rappresenta la terza generazione dopo il nonno Alfredo che è emigrato da Caprignana nel 1952. "Tornerò anche a luglio – ha affermato Dylan – per rivivere al meglio questo territorio dove un ramo della mia famiglia affonda le sue origini. Visiterò i luoghi che parlano della storia della mia famiglia, dove è nato nonno Alfredo e conoscerò da vicino gli abitanti di Caprignana".

"La Cittadinanza Affettiva – ha commentato il sindaco Raffaella Mariani – vuole essere un riconoscimento a chi è riuscito a mantenere saldo il legame con i luoghi di origine, diventando portavoce delle bellezze dell’Appennino nella loro terra, riconoscendole parte della propria identità. La giovane età di Dylan, che ha deciso di intraprendere questo viaggio seguendo le tracce di suo nonno emigrato più di 70 anni fa nel continente oceanico, rende ancora più significativo questo conferimento, in quanto rappresenta già la generazione successiva a coloro che, emigrati dalla nostra terra, sono entrati in contatto con il progetto ParcoAppennino nel Mondo".

Dino Magistrelli