Quando l’edilizia si fa sostenibile . Una settimana di confronto a Lucense

Costruire meglio significa anche stare in un ambiente migliore e vivere meglio. Su queste basi tutti i professionisti e gli artigiani del settore delle costruzioni affronteranno la settima edizione della Settimana di Edilizia Sostenibile promossa da Cna Costruzioni e da Cna Istallazioni Impianti nazionale, Toscana e Lucca. In un contesto di grande difficoltà da parte degli operatori del settore per le decisioni sui diversi bonus da

parte del Governo e per le direttive europee, si affrontano i cambiamenti del settore in un’ottica di competenza, specializzazione e, soprattutto, nel pieno rispetto dell’ambiente che ci circonda. Convegni, seminari, incontri, riempiranno una settimana intera da venerdì al 17 maggio a Lucense e al Polo Tecnologico di Lucca, sede della piattaforma regionale Abitare Mediterraneo, dove si alterneranno esperti del settore, consulenti fiscali, sindacali e amministratori ai vari livelli. “Questa settimana nasce come un format diretto e conviviale – spiega Andrea Giannecchini, presidente Cna Lucca - ideale per coinvolgere tutta la filiera delle costruzioni e delle installazioni, partendo dai

professionisti e dalle imprese per arrivare ai cittadini, con convegni e seminari”.