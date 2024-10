Quando il treno diventa... leggendario. Al binario 1 della stazione il Regionale targato “The Legend of Zelda“

Il treno regionale "The Legend of Zelda" approda in stazione per il Lucca Comics & Games. Un treno che sembra uscito direttamente dal regno di Hyrule, è questa la sorpresa che attende i visitatori del Lucca Comics. Ieri mattina, al binario 1 della stazione di Lucca, è stato ufficialmente presentato il treno di Trenitalia del nuovo brand Regionale in collaborazione con Nintendo e personalizzato con il tema di The Legend of Zelda, il celebre videogioco che ha incantato generazioni di giocatori.

Il convoglio, che ha già fatto tappa a Napoli e Roma, è finalmente giunto a Lucca in occasione della kermesse, e resterà in servizio per tutta la durata dell’evento. Caratterizzato da dettagli grafici che richiamano l’universo fantasy di Zelda, con simboli e immagini iconiche, il treno è un tributo al leggendario mondo di Link e della principessa Zelda.

L’esperienza offerta è davvero unica: salire a bordo significa immergersi nell’atmosfera del regno di Hyrule, accompagnati da immagini e colori che riportano ai luoghi più celebri della saga. Il treno tematizzato sarà aperto al pubblico per tour speciali, consentendo ai fan di esplorare da vicino le carrozze decorate.

La presentazione ha visto la partecipazione di Natalia Giannelli, Direttore Regionale Toscana, che ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa che celebra una saga che ha saputo conquistare milioni di fan in tutto il mondo, Stefano Calcagni, Direttore Marketing Nintendo Italia, ed Ermanno Russo responsabile revenue development Regionale Trenitalia.

Per chiunque ami The Legend of Zelda, il treno rappresenta un’opportunità imperdibile per scattare foto, vivere un’esperienza immersiva e celebrare uno dei videogiochi più amati di tutti i tempi. In un evento come il Lucca Comics & Games, la presenza del treno tematizzato è un simbolo del continuo dialogo tra intrattenimento e realtà quotidiana.

Il treno sarà regolarmente in servizio e accessibile al pubblico per tutta la durata del Lucca Comics & Games, regalando agli appassionati un modo originale per esplorare la città e vivere l’atmosfera di Hyrule mentre si spostano per il festival.

Rebecca Graziano