Punti luce e illuminazione. Interventi sul territorio

Proseguono i lavori per la sostituzione e la modernizzazione di tutti i punti luce del territorio comunale del Comune di Castiglione di Garfagnana. Un lavoro importante e non certo facile, visto l’estensione territoriale del Comune, che l’Amministrazione Gaspari sta portando avanti da anni. "In questi anni gli interventi sull’efficientamento energetico sono stati ingenti e significativi, basti pensare all’intervento al plesso scolastico con i suoi 148 pannelli posti sopra la palestra di Castiglione capaci di servire scuola, palestra e cucina ad induzione, per un investimento di € 252.300,00 - spiegano dall’amministrazione -. Agli impianti sportivi Sisti-Barfucci, sempre nel capoluogo, con l’inserimento di impianto fotovoltaico con sistema di accumulo, un lavoro da € 36,295.04".

"Al palazzo Comunale - concludono - con la sostituzione di tutti i vecchi infissi con un intervento da € 108,000,00, riguardante anche il restauro della facciata del palazzo. Oltre alle strutture pubbliche ci siamo concentrati sulla totale sostituzione dei punti luce, dividendo un progetto da mezzo milione di euro in vari lotti abbiamo nel corso degli anni cambiato oltre il settanta percento delle luci pubbliche del Comune, partendo dalle due principali frazioni: Chiozza e Cerageto, proseguendo sulle strade Provinciali che attraversano Piandicerreto, Campori, Crociale ed il Capoluogo. Sul Capoluogo abbiamo sostituito tutta l’illuminazione del centro storico Tutto questo con un investimento di € 200,000.00 circa".

Fio. Co.