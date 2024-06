Puccini e i luoghi. Video-racconto di Vivien Hewitt

Domani alle 17,30, auditorium dell’Agorà, in via delle Trombe si tiene la prima visione del video con Vivien Hewitt (nella foto) che ci fa conoscere la mostra “Puccini e i suoi luoghi” e tante notizie sulla vite e le opere del Maestro. L’iniziativa è a cura delle Associazioni “Artisticamente” e “Lucca Curiosa”. Durante la proiezione ci sarà un videocollegamento con Vivien che è a Managua (Nicaragua) per una masterclass e porta il messaggio di Puccini nel mondo. Recentemente si è tenuta nella casermetta “San Frediano” la mostra fotografica “Puccini e i suoi luoghi” che esplora il legame, la fonte di ispirazione che hanno rappresentato per il grande maestro gli ambienti, i suoni i profumi della sua gioventù.

Quella Lucca che il Maestro non abbandonò mai: ricco e potente avrebbe potuto abitare dove voleva, ma non si allontanò da Lucca, Torre del Lago, Viareggio, le sue fonti ispiratrici. In occasione dell’apertura della mostra la prof.ssa Vivien Hewitt, musicologa, regista teatrale profonda conoscitrice dell’opera pucciniana ha condotto una visita guidata che evidenzia i collegamenti delle foto esposte, ma è anche un racconto vivo e vivace dell’opera di Puccini.

Con leggerezza e teatralità racconta tanti episodi, momenti della vita di Puccini. Ne è venuto fuori un video che si presenta al pubblico per la prima volta, testimonianza di una performance che merita di essere vista, vissuta. Per chi vorrà rivedere le fotografie oggetto della mostra, dal 7 luglio sarà possibile trovarle esposte al museo di Puccini a Celle, ospite dei Lucchesi nel Mondo. Mentre in agosto - settembre a Torre del Lago o Viareggio. L’ingresso è libero.